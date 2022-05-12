نائب وزير خارجية اليابان يُؤكّد استعداد بلاده للوقوف إلى جانب تونس

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء أمس الاربعاء 11 ماي 2022، بقصر الحكومة بالقصبة، HONDA Taro، النائب البرلماني لوزير الشؤون الخارجية الياباني والوفد المرافق له.

ورحّبت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بزيارة المسؤول الياباني ونوّهت بالعلاقات المتميّزة القائمة بين تونس واليابان، معربة عن أملها في مزيد توسيع ميادين التعاون وخصوصا في مجالات البنية التحتية والبيئة والصحة والطاقات المتجددة والتكنولوجيا والتعليم العالي والفلاحة.

كما استعرضت رئيسة الحكومة مدى تقدم انجاز خارطة الطريق والاستحقاقات التي تمّ الإعلان عنها بالتوازي مع الشروع في برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تهدف للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبه، أعرب النائب البرلماني لوزير الشؤون الخارجية الياباني عن ارتياحه للنسق الحثيث لاستكمال الاستعدادات لاحتضان تونس لقمة تيكاد 8 يومي 27 و28 اوت المقبل، مؤكدا حرص بلاده على استعادة نسق زيارات كبار المسؤولين بين البلدين في فترة ما بعد كوفيد.

وعبّر هوندا تارو على استعداد اليابان الوقوف إلى جانب تونس وعزمها على مزيد تطوير التعاون الثنائي والثلاثي لدعم الشراكة بين البلدين والارتقاء بها إلى أرفع المستويات، داعيا إلى الإسراع بتطوير الأطر القانونية المشجعة على استقطاب الاستثمارات اليابانية وتعزيز التعاون الفني بين البلدين.

ومثّل اللقاء أيضا فرصة للتباحث بخصوص أهم القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في أوكرانيا.

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