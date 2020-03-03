نابل: إخضاع 5 أشخاص للعزل الذاتي



أعلن المدير الجهوي للصحة بنابل عادل حدادي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء مساء اليوم الثلاثاء، أنه تمّ إخضاع 5 مواطنين أصيلي ولاية نابل عائدين من إيطاليا يوم 27 فيفري الفارط على متن الباخرة التي أقلت أول مصاب بفيروس « كوررونا » في تونس، للعزل الذاتي.

وكشف المصدر ذاته، بأن الأشخاص الخمسة الذي يخضعون للعزل الذاتي لمدة 14 يوما من تاريخ وصولهم إلى تونس، لم تظهر عليهم أية علامة من علامات الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال حدادي إن الجهود متواصلة للاتصال ببقية المسافرين (ثلاثة أشخاص) الذين كانوا على متن نفس الباخرة التي أقلت المواطن الذي ثبت إصابته بفيروس « كورونا »، لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة في الغرض.

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