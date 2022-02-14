نابل: إضرام النار في جسد طفل

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن مندوب حماية الطفولة بولاية نابل تلقى بتاريخ الأحد 13 فيفري 2022، إشعارا بخصوص تعرّض طفل من مواليد 2006 إلى اشتعال نيران بجسده.

وقد تولت المصالح الأمنية في الحين التنسيق مع أعوان الحماية المدنية، حيث تمّ القيام بالتدابير والاسعافات الأولية اللازمة ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل.

وقد صرّح الطفل المعني بأسماء طفلين قال إنهما أضرما النار في جسده، فتمت مراجعة ممثّل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل الذي أذن بفتح بحث من أجل اضرام النار عمدا والاحتفاظ بالمظنون فيهما. وقد صرّح الإطار الطبّي المباشر بأن الحالة الصحيّة للمتضرّر حرجة وتمّ نقله وإيواؤه بمستشفى الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.

وأكّد مكتب المندوب العام لحماية الطفولة بأنه يواصل تعهده بالإشعار الفوري المذكور أعلاه بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنيّة.

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