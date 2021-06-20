نابل: إقرار إجراءات عاجلة إثر تطور الوضع الوبائي

إجتمعت صباح اليوم الأحد 20 جوان 2021، بمقر ولاية نابل خلية الأزمة تحت إشراف والي نابل، وذلك تبعا لتطور نسق إنتشار فيروس كورونا في عدد من معتمديات الجهة ، وفي إطار نشاط اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة .

وتناولت الجلسة تشخيص الوضع الوبائي بالجهة وفق العرض المقدم من قبل المديرة الجهوية للصحة، حيث تم تسجيل عدد من المؤشرات الدقيقة من ذلك :

-إرتفاع معدل الإصابات إلى أكثر من 140 يوميا مع تسجيل معدل 03 وفايات يومية .

-إرتفاع مؤشر عدد الإصابات بعدد من المعتمديات وخاصة نابل ، بني خلاد ، الهوارية ، سليمان والحمامات إلى أكثر من 200 إصابة على 100 ألف ساكن في الأسبوعين الفارطين .

-إرتفاع نسبة التحاليل الإيجابية إلى أكثر من 30 % .

-تجاوز الحالات النشيطة 1700 حالة منها أكثر من 500 حالة بمعتمدية نابل .

-بلوغ طاقة الإيواء والإستيعاب 80% بالنسبة للمؤسسات العمومية والخاصة وتجاوزها الـ 95% بمستشفى الطاهر المعموري

وتم فيما بعد إقرار الإجراءات التالية لمدة أسبوع :

1* منع إقامة الأفراح بالقاعات المغلقة وتحديد طاقة إستيعابها في حدود 50 شخصا بالنسبة للفضاءات المفتوحة .

2* تعليق الأسواق الأسبوعية .

3* حصر نشاط المقاهي في الفضاءات الخارجية وبنسبة لا تتجاوز 50% من طاقة الإستيعاب مع منع إستعمال الشيشة ولعب الورق .

4* غلق جميع الحمامات والقاعات الرياضية الخاصة .

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