نابل: إقرار حظر الجولان في 6 معتمديات

أعلن والي نابل محمد رضا مليكة اليوم السبت 10 أكتوبر 2020، عن فرض حظر الجولان بـ6 معتمديات وهي نابل ودار شعبان الفهري والحمامات وبني خيار وقربة وسليمان وذلك بداية من يوم غدٍ الأحد 11 أكتوبر 2020 انطلاقا من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا لمدة 15 يوما .

ودعا الوالي المواطنين لعدم التنقل إلا للضرورة القصوى والحالات العاجلة داخل وخارج المعتمديات المذكورة.

كما تتولى المؤسسات الاقتصادية والإدارية بالمعتمديات المذكورة إسناد تراخيص التنقل لمنظوريها أثناء فترة حظر الجولان.

كما تقرر تعليق صلاة الجمعة طيلة فترة حظر التجّول، منع استعمال الكراسي والطاولات وجميع الألعاب الورقية والشيشة بالمقاهي وقاعات الشاي والمطاعم والاقتصار على بيع المشروبات والمأكولات المعدة للحمل.

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