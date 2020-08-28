نابل: إلغاء جميع المهرجانات وتأجيل الأسواق الأسبوعية وغلق الحمامات العمومية

اتخذت خلية الأزمة المنبثقة عن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقدة بمقر الولاية اليوم الجمعة 28 أوت 2020، عددا من القرارات بعد إستعراض الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا بالجهة .

وتتمثل القرارات في:

على المستوى الجهوي :

تأجيل الأسواق الأسبوعية لمدة أسبوع قابلة للتمديد.

إلغاء جميع المهرجانات والعروض الثقافية بداية من 30 أوت 2020.

غلق كافة الحمامات العمومية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

تكوين لجان محلية لتحسيس أصحاب المؤسسات ذات الطاقة التشغيلية الكبرى بوجوبية تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بهم.

إجبارية استعمال آلات قيس الحرارة وارتداء الكمامات بالفضاءات الكبرى وتنظيم الدخول بالتناوب.

تشديد المراقبة على المطاعم والمقاهي بإحترام نصف طاقة الاستيعاب المسموح بها وفقا للبروتوكول الصحي الخاص بها وفرض العقوبات اللازمة على المخالفين.

تنظيم حملات توعية محلية أمام مختلف مكاتب الادارات العمومية التي تشهد اقبالا من طرف المواطنين.

على مستوى معتمدية سليمان

وبالإضافة الى ما ذكر أعلاه تقرر ما يلي :

غلق قاعات الأفراح بصفة مؤقتة لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

غلق مؤقت للمواضي بالمعالم الدينية وتفعيل للبروتوكول الصحي داخل بيوت الصلاة (إجبارية حمل الكمامات والسجاد الخاص)

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