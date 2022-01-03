نابل: إيقاف 3 أشخاص تورطوا في تسليم جوازات تلقيح مقابل مبالغ مالية‎‎

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل، عصام الخميري في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الاثنين، أن الوحدات الأمنية بنابل تمكنت من إيقاف 3 أشخاص بتهمة التلاعب بمنظومة « إيفاكس » وتسليم جوازات تلقيح ضد فيروس كورونا، لأشخاص لم يتلقوا التطعيم، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 100 دينار و 500 دينار.

وأوضح الخميري بأن شخصا متقاعدا من الصيدلية المركزية، عمل كمتطوع بمركز التلقيح بنابل، وقام بالتلاعب بالمعطيات وإدخال بيانات أشخاص لم يتلقوا اي جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقد تفطّن المشرفون على المركز يوم 26 ديسمبر الماضي، إلى أن عددا من المنتفعين تحصلوا على شهائد تفيد تلقيهم لتلقيح من نوع « جونسون » في حين أن المركز لم يقدم هذا النوع في ذلك اليوم.

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