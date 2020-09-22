نابل: اتّخاذ إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

أشرف والي نابل محمد رضا مليكة صباح اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020، بمقر الولاية على جلسة خلية الازمة التي خصصت لمتابعة تطور الحالة الوبائية لفيروس كوفيد 19 بالجهة و النظر في الاستراتيجية الجهوية للتصدي لانتشار هذا الوباء خلال الفترة القادمة .
وقد تم الإعلان عن جملة من القرارات اعتبارا لما شهدته الجهة من ارتفاع في تسجيل عدد حالات الاصابة في مختلف المعتمديات و بعد الاستماع الى تقرير الادارة الجهوية للصحة و مقترحات رؤساء المصالح الجهوية الحاضرين.
وفيما يلي القرارات المتخذة:
*منع دخول الادارات العمومية بالنسبة لغير حاملي الكمامة
*وجوبية استعمال الكمامات في الفضاءات العامة و اماكن التجمعات و محطات ووسائل النقل و محيط المؤسسات التربوية و مؤسسات التعليم العالي و كل الفضاءات المعنية باستقبال المواطنين
*الغلق المؤقت للحمامات العمومية و الخاصة الى حين اشعار اخر
*الغلق المؤقت لقاعات الافراح سواء بالفضاءات المغلقة او المفتوحة الى حين اشعار اخر
*تخصيص الاسواق الاسبوعية لبيع الخضر و الغلال دون سواها الى حين اشعار اخر .
*دعوة البلديات الى العمل على تنظيم الاسواق اليومية و اسواق الدواب و الجملة و تامين التناوب و الزامية حمل الكمامة من طرف التجار و احترام التباعد الجسدي .
*ضبط الطاقة القصوى للقبول داخل المقاهي و المطاعم بـ % 50
*دعوة اللجان المحلية لتنفيذ هذا الاجراء و اتخاذ اجراءات تكميلية بالتنسيق مع المكاتب المحلية لاتحاد الصناعة و التجارة .
*الاغلاق المؤقت للمواضئ بالمساجد و الجوامع و التقيد بالبروتوكول الصحي الخاص بها
*تكليف الادارة الجهوية للتجارة و اللجان المحلية بمراقبة تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بدخول المغازات العامة و الفضاءات التجارية مع الزامية توفير الات قيس الحرارة و حمل الكمامة و الدخول بالتناوب .
*تحديد طاقة استيعاب الملاهي الليلية في حدود 30 % مع تشديد الرقابة عليها فيما يتعلق بتوفير الات قيس الحرارة ووسائل الوقاية .
*تكثيف الحملات الامنية لمراقبة البروتوكولات الصحية الخاصة بمختلف القطاعات و اتخاذ الاجراءات الردعية تجاه المخالفين.
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