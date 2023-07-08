نابل: استقالة جماعية لـ278 مدير مدرسة

اعلنت سهول الصويعي عضو الفرع الجهوي للتعليم الأساسي بنابل في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام اليوم السبت، أن الاجتماع المنعقد صباح اليوم لقطاع التعليم الأساسي بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بنابل قرّر الدخول بداية من يوم الاثنين المقبل في اعتصام مفتوح بالمندوبيات الجهوي.

كما اشارت المتحدثة إلى أن 278 مدير مدرسة قدموا استقالاتهم احتجاجا على تعاطي وزارة التربية مع أزمة التعليم الأساسي في علاقة بمطالب المربين وقرار حجب الأعداد .

وقالت الصويعي إن الجامعة العامة للتعليم الأساسي ستعقد هيئة إدارية قطاعية يوم 14 جويلية لتدارس الأوضاع واتخاذ القرار المناسب لقواعدها.

من جهته، أبرز عضو الفرع الجهوي للتعليم الأساسي عيسى الرايس في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن هذا القرار يأتي احتجاجا على خلفية قرار وزير التربية محمد علي البوغديري المتعلق بإعفاء حوالي 150 مدير مدرسة ابتدائية بسبب عدم تنزيلهم أعداد التلاميذ، كخطوة تصعيدية أمام هذا القرار.

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