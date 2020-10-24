نابل: التمديد في فترة حظر الجولان

أعلن والي نابل محمد رضا مليكة اليوم السبت 24 أكتوبر 2020، التمديد في فترة حظر الجولان والإجراءات المصاحبة بمعتمديات نابل ، دار شعبان الفهري ، بني خيار ، قربـة ، الحمامات وسليمان لمدة 10 أيام بداية من يوم الإثنين 26 أكتوبر 2020 وذلك انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الساعة الخامسة صباحا.

ودعا والي نابل عامة المواطنين الى عدم التنقل إلا للضرورة القصوى وللحالات العاجلة داخل وخارج المعتمديات المذكورة.

وبين الوالي بأنه سيتواصل العمل بمختلف الإجراءات المصاحبة لحظر الجولان وتتمثل في:

- منع دخول الادارات والمؤسسات العمومية لغير حاملي الكمامات

-ضبط طاقة استيعاب المقاهي والمطاعم في حدود 50 بالمائة مع التقيد بالبروتوكولات الصحية

-منع الالعاب الورقية وتدخين « الشيشة » بالمقاهي وقاعات الشاي، مع استعمال الكؤوس ذات الاستعمال الواحد.

- غلق فضاءات « الميضة » بالمساجد والجوامع، مع التقيد بالبروتوكول الصحي مع تعليق صلاة الجمعة طيلة فترة حظر التجول

-استمرارية العمل بالمؤسسات التربوية والتكوينية والاجتماعية والاقتصادية والتعليم العالي وتطبيق البروتوكول الصحي الخاص بها.

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