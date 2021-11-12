نابل: الحكم بسنة سجنا مع النفاذ العاجل ضدّ زهير مخلوف

أصدرت المحكمة الابتدائية في نابل في ساعة متأخرة من ليلة البارحة، حكما قضائيا يقضي بالسجن سنة مع النفاذ العاجل في حق النائب بالبرلمان المجمدة أعماله زهير مخلوف، وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل عصام الخميري لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأُدين زهير مخلوف بتهمة « التحرش والمجاهرة بما ينافي الاخلاق »، وذلك في قضية تعود أطوراها إلى سنة 2019، حيث اتهمته تلميذة بالتحرّش والمجاهرة بالفاحشة.

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