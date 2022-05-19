نابل: الكشف عن مستودع عشوائي لتجميع الزيت المدعّم وبيعه تحت تسمية تجارية معروفة



تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل بالتنسيق مع فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بمنزل تميم يوم الأربعاء 18 مارس 2022، من الكشف عن مستودع عشوائي يتولى مستغله تجميع الزيت النباتي المدعم وترويجه في لدائن بلاستيكية سعة 5 لتر على أنه زيت غير مدعم تحت تسمية تجارية معروفة بالجهة حيث تم حجز 2200 لتر من الزيت النباتي المدعم.

وقد بينت الأبحاث الأولية والوثائق المتحصل عليها أن المستغل للمستودع يتزود بالزيت المدعم من تاجر جملة بمعتمدية سليمان.

هذا وتم إعلام النيابة العمومية بحيثيات الأولية للبحث في انتظار استكمال بقية الاجراءات القانونية الكفيلة بمكافحة الممارسات المخلة بتراتيب الدعم على معنى المرسوم عدد 14 لسنة 2022.

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