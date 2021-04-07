نابل : الوضع الصحي خطير جدَّا وتصنيف 6 معتمديات في مستوى الخطر‎

أكّد والي نابل محمد رضا مليكة في تصريح لراديو ماد اليوم الأربعاء 7 أفريل 2021 ، أن الوضع الصحي في الولاية خطير جدًّا خاصّة مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ونسبة ايجابية التحاليل إضافة إلى ارتفاع عدد المقيمين بالمؤسّسات الصحيّة .

وأشار مليكة إلى أنه تم تصنيف 6 معتمديات وهي نابل ودار شعبان الفهري والحمامات ، بني خيار ، قربة وقليبية في مستوى خطير، داعيا إلى احترام الإجراءات الوقائية .

وقال مليكة إنه تم دعوة 12 ألفا و400 مواطن لتلقي التلقيح ضد فيروس كورونا، وقدّرت نسبة الملقحين بـ 42 بالمائة وهي نسبة ضعيفة .

وكانت الإدارة الجهوية للصحة بنابل قد أعلنت في بلاغ لها مساء الثلاثاء، أنه تم خلال يومي 4 و5 أفريل 2021، تسجيل حالتيْ وفاة و 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 462 تحليلا مخبريا .

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