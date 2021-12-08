نابل: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أنّ مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل سجلت 20 إصابة جديدة بفيروس « كورونا » وذلك على إثر القيام بـ310 تحاليل مخبرية أي بنسبة تحاليل إيجابية قدرت بـ 6.5 بالمائة.

وأوضح السليمي بأن مجموع الحالات النشيطة ارتفع ليبلغ 327 حالة، مشيرا إلى ان عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة ارتفع إلى 16 حالة.

وأضاف المتحدث بأن نسبة استغلال أسرة الإنعاش قدرت بـ 60 بالمائة بالقطاع العام و0 بالمائة بالقطاع الخاص في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الاكسيجين 6 بالمائة بالقطاع العام و3 بالمائة بالقطاع الخاص.

ويبلغ بذلك مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة بولاية نابل 50646 حالة من بينها 48872 حالة تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد.

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