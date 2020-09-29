نابل: تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل، أن الجهة سجلت يوم 26 سبتمبر 2020، على إثر القيام بـ163 تحليلا مخبريا، 35 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا .

وتتوزع الحالات على معتمديات الجهة بالشكل التالي:

- 7 حالات بمعتمدية منزل بوزلفة

-6 حالات بمعتمدية قليبية

-5 حالات بمعتمدية الحمامات

-4 حالات بمعتمديتي نابل وبني خلاد

-1 حالة وحيدة بكل من معتمديات بني خيار ودار شعبان الفهري وتاكلسة.

ويرتفع بذلك عدد الحالات التي ما تزال حاملة للفيروس بولاية نابل منذ بداية الجائحة إلى 519 حالة، من اجمالي 687 اصابة مؤكدة، مع تسجيل 10 وفيات.

ويبلغ عدد الاشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي الذاتي 504 أشخاص محل متابعة صحية، في حين يبلغ عدد المقيمين بمراكز الحجر الاجباري 7 حالات و8 حالات بالمؤسسات الاستشفائية.

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