نابل: تسجيل 46 إصابة محلية جديدة بكورونا

أعلن مدير الصحة الوقائية عمر السليمي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020، أن ولاية نابل سجلت 46 حالة إصابة محلّية جديدة بفيروس كورونا المستجد وذلك على إثر إجراء 132 تحليلا مخبريا بتاريخ يوم الاثنين 28 سبتمبر الجاري ليرتفع بذلك عدد حالات الاصابة منذ بداية الجائحة الى 733 حالة.

وأضاف السليمي بأن الحالات الأخيرة المسجلة تتوزع على 13 حالة بمعتمدية نابل و10 حالات بمعتمدية قرمبالية و6 حالات بمعتمدية الحمامات و5 حالات بمعتمدية دار شعبان الفهري و4 حالات بمعتمدية الهوارية وحالتين بمعتمدية بني خيار وحالة وحيدة بكل من معتمديتي بني خلاد وقليبية وأشار الى أن عدد الاشخاص الذين لا يزالون حاملين للفيروس بلغ 564 شخصا من بينهم 21 مقيمين بالمؤسسات الاستشفائية و7 مقيمين بمراكز الحجر الصحي الاجباري في حين يخضع 536 شخصا للحجر الصحي الفردي الاجباري بالمنزل وهم محل متابعة مستمرة.

وأضاف السليمي بأن عدد الذين تماثلوا للشفاء في الجهة بلغ الى غاية أوّل أمس الاثنين 158 حالة في حين بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 11 حالة.

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