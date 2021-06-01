نابل: تسجيل 8 حالات تسمّم في قليبية بسبب تناول السمك الأزرق

أعلن مدير الصحة الوقائية في الإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي في تصريح لـوكالة تونس افريقيا اليوم الثلاثاء 1 جوان 2021، أن المصالح الطبية في قسم الاستعجالي في المستشفى المحلي في قليبية استقبلت مساء الأمس، 8 اشخاص مصابين بتسمم غذائي بسبب تناول السمك الأزرق.

وكشف المتحدث بأن حالات التسمّم ناتجة على استهلاك نوع من السمك الأزرق يرجح ان يكون مصدره أحد الباعة العشوائيين في السوق الأسبوعية في قليبية، واشار الى أن المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة.

وأفاد المتحدث بأن فرق حفظ الصحة أخذت عيّنات من الأسماك الي تم تناولها لإخضاعها للتحليل، مع تواصل عملية التقصي للتثبت من مكان اقتناء الأسماك.

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