نابل: تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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28 إصابة جديدة بكورونا في نابل أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل اليوم الخميس، أنه بتاريخ 23 سبتمبر 2020 تم إجراء 384 تحل ...

نابل: حالتَا وفاة و76 إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل في بلاغ لها مساء أمس الأحد، أنه تم بتاريخ 17 أكتوبر 20 ...

نابل: 6 وفيات و127 إصابة جديدة بكورونا أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل مساء الوم السبت، أنه تمّ بتاريخ 13 نوفمبر 2020، تسجيل ...

نابل: حالة وفاة و98 إصابة جديدة بكورونا أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل مساء الأحد، أنه تم بتاريخ 28 نوفمبر 2020، تسجيل 98 حال ...