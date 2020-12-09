نابل: تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 6839 شخصا.
كما بلغ عدد الوفيات 197 حالة وفاة.
وتتوزع الإصابات الجديدة المُسجّلة كما يلي:
-12 بنابل
-6 ببني خيار
-12 بالحمامات
-3 بقربة
-12 بقرمبالية
-2 ببوعرقوب
-3 بمنزل بوزلفة
-7 بمنزل التميم
-12 ببني خلاد
-7 بسليمان
-4 بالهوارية .
كلمات البحث :إصابة;كورونا;نابل
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.