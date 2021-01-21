نابل : تسجيل 9 وفيات و 268 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل على صفحتها الرسمية بالفايسبوك مساء الأربعاء، أنه تم تسجيل 9 وفيات إضافية ليرتفع مجموع الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالجهة إلى 350 حالة وفاة.

وتتوزع حالات الوفيات الأخيرة إلى حالتي وفاة يوم الأربعاء، تعود الأولى لامرأة أصيلة معتمدية سليمان تبلغ من العمر 79 سنة، ورجل يبلغ من العمر 83 سنة أصيل معتمدية دار شعبان الفهري، إضافة إلى تسجيل 4 حالات وفاة بتاريخ أمس الثلاثاء و3 حالات بتواريخ سابقة تم التبليغ عنها يوم الأربعاء.

كما سجلت الادارة الجهوية للصحة بنابل 268 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا على إثر القيام بـ617 تحليلا مخبريا، ليرتفع مجموع الإصابات المكتشفة إلى 12795 حالة منذ بداية الجائحة، من بينها 2740 حالة نشيطة.

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