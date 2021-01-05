نابل: تصنيف 7 معتمديات مناطق حمراء ذات سرعة انتشار عالية للفيروس

اجتمعت صباح اليوم الثلاثاء 05 جانفي 2021، بمقر ولاية نابل خلية الأزمة تحت إشراف والي نابل، وتناولت الجلسة تشخيص الوضع الوبائي بالجهة حيث تم تصنيف 7 معتمديات كمناطق حمراء نظرا لسرعة وتطور إنتشار الفيروس بها وتفاقم عدد الإصابات في الفترة الأخيرة وهي نابل ، الحمامات ، بني خيار ، قربة ، دار شعبان الفهري ،قرنبالية وقليبية .

كما تمت دعوة المعتمدين إلى تكثيف حملات مراقبة مدى تطبيق الإجراءات والتراتيب التي تم إقرارها بهدف الحد من إنتشار فيروس الكورونا المستجد .

وتمت دعوة المصالح الأمنية إلى تكثيف حملات مراقبة إجراءات حظر التجوال مع دعوة البلديات والإدارات الجهوية ومكونات المجتمع المدني إلى معاضدة مجهودات اللجنة الجهوية واللجان المحلية في مجابهة تفشي إنتشار هذا الوباء والدعوة إلى الإلتزام بالبروتوكولات الصحية والتباعد ولبس الكمامات .