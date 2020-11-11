نابل: حالة وفاة و 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا‎

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل مساء اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020، أنه تم بتاريخ 10 نوفمبر 2020، تسجيل 91 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا من جملة 237 تحليلا من طرف المخابر العامة والخاصة المرخص لها مع تسجيل حالة وفاة ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 107 حالة.

وتتوزع الإصابات الجديدة على معتمديات الجهة كالآتي :

-نابل 27

-بني خيار 16

-الحمامات 17

- دارشعبان الفهري 04

- قربة 12

- سليمان 02

-قرمبالية 03

- الميدة 01

- منزل تميم 04

- بني خلاد 01

- قليبية 03.

- منزل بوزلفة 01 .

ويشهد الوضع الوبائي بالجهة في هذه الفترة ارتفاعا في عدد المقيمين بالمؤسسات الاستشفائية ليبلغ 77 حالة، كما يبلغ العدد الجملي للمصابين منذ بداية الجائحة 4705 مصابا بولاية نابل.

كلمات البحث :إصابة;كورونا;نابل;وفاة