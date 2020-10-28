نابل: حالة وفاة و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل مساء اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 27 أكتوبر 2020 تسجيل 148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بولاية نابل ليرتفع العدد الجملي للاصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة الى 3357 حالة من بينها 1361 حالة لا تزال حاملة للفيروس.

وقد ارتفع عدد الوفيات جراء الاصابة بفيروس كورونا بولاية نابل ليبلغ الى غاية اليوم الاربعاء 73 حالة وفاة وذلك بعد تسجيل حالة وفاة جديدة لرجل يبلغ من العمر 78 سنة أصيل معتمدية بني خلاد و يعاني من مرض مزمن وقد توفي بمصحة خاصة بتونس العاصمة أين كان يقيم منذ 15 أكتوبر الحالي.

وتتوزع حالات الاصابة الاخيرة المسجلة بالجهة على:

- 32 حالة بمعتمدية نابل

-24 حالة بمعتمدية قربة

-22 حالة بمعتمدية الحمامات

-18 حالة بمعتمدية دار شعبان الفهري

- 12 حالة بمعتمدية قليبية

-10 حالات بمعتمدية بني خلاد

-6 حالات بمعتمدية قرمبالية

-3 حالات بمعتمدية سليمان

-حالتان بمعتمدية منزل بوزلفة

-حالتان بمنزل تميم

-حالتان ببوعرقوب.

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