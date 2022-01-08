نابل: حالة وفاة و181 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، عمر السليمي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم السبت، أنّ مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل سجلت بتاريخ أمس الجمعة، 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك على إثر القيام بـ915 تحليلا مخبريا.

كما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية 19.8%، مشيرا إلى أن عدد الحالات النشيطة ارتفع إلى 1112 حالة من بينها 22 حالة إيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة.

وقُدّرت نسبة استغلال أسرة الإنعاش قدرت بـ90% بالقطاع العام و0% بالقطاع الخاص، في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الأوكسيجين 6% بالقطاع العام و9% بالقطاع الخاص.

ويبلغ بذلك مجموع الحالات المكتشفة منذ بداية الجائحة بولاية نابل 52152 من بينها 49575 حالة تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد في حين بلغ عدد الوفيات 1465 حالة وفاة وذلك بعد تسجيل حالة وفاة لامرأة في العقد السابع من عمرها أصيلة معتمدية قربة.

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