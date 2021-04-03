نابل: حالة وفاة و51 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 2 أفريل 2021، تسجيل 51 إصابة محلية جديدة بالفيروس ليرتفع مجموع الحالات النشيطة التي لا تزال حاملة للفيروس إلى 359 حالة.

كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس تعود لامرأة أصيلة معتمدية قربة تبلغ من العمر 77 سنة ليرتفع مجموع الوفيات إلى 512 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

كما سجل عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة من بين المصابين بالفيروس ارتفاعا ليبلغ 35 حالة إيواء.

كلمات البحث :إصابة;كورونا;نابل;وفاة