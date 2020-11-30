نابل: حالة وفاة و98 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل مساء الأحد، أنه تم بتاريخ 28 نوفمبر 2020، تسجيل 98 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس منذ ظهور الوباء إلى 6310 إصابة.

كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد حالات الوفيات إلى 172 حالة وفاة.

وتتوزع حالات الإصابة كما يلي:

-21 نابل

-4 بني خيار

-18 الحمامات

-8 قليبية

-11 قربة

-11 سليمان

-7 قرمبالية

-10 منزل التميم

-2 بني خلاد

-4 منزل بوزلفة

-2 دار شعبان الفهري.

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