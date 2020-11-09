نابل: حالتَا وفاة جديدتين و113 إصابة بكورونا



أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل أنه تمّ بتاريخ 7 نوفمبر 2020، تسجيل 113 حالات جديدة بالفيروس من جملة نتائج تحاليل 346 عينة تم تحليلها من طرف المخابر العامة والخاصة المرخص لها للبحت عن فيروس كورونا.

وقد ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ولاية نابل، منذ بدء الجائحة إلى 4495 حالة إصابة، كما بلغت حصيلة الوفايات بالجهة إلى 100 حالة وفاة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين بتاريخ 07 نوفمبر الجاري.

وتتوزع الإصابات الجديدة كما يلي:

- 20 بنابل

-11 ببني خيار

-20 بالحمامات

-16 بدار شعبان الفهري

-16 بقربة

-02 بسليمان

-06 بقرمبالية

-03 ببوعرقوب

-02 بمنزل تميم

-09 ببني خلاد

-06 بقليبية

-02 بمنزل بوزلفة.

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