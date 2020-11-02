نابل: حالتَا وفاة و105 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل في بلاغ لها مساء الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالجهة جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات إلى 81 حالة منذ بداية الجائحة.

وتعود حالة الوفاة الأولى لامرأة أصيلة معتمدية بني خلاد تبلغ من العمر 85 سنة و تعاني من أمراض مزمنة وتوفيت بالمستشفى المحلي ببني خلاد، في حين تعود حالة الوفاة الثانية لامرأة أصيلة معتمدية قربة تبلغ من العمر 94 سنة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا منذ يومين وتوفيت يوم الأحد بمصحة خاصة.

كما تم تسجيل 105 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للاصابات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 3780 حالة من بينهم 1397 حالة ما تزال حاملة للفيروس.

وتتوزع حالات الإصابة الجديدة كما يلي:

– 28 حالة بمعتمدية نابل

-11 حالة بمعتمدية الحمامات

-9 حالات بمعتمدية بني خلاد

-8 حالات بمعتمدية بني خيار

-8 حالات بمعتمدية منزل تميم

-8 حالات بمعتمدية سليمان

-7 حالات بمعتمدية قربة

-7 حالات بمعتمدية الهوارية

-5 حالات بمعتمدية دار شعبان الفهري

-5 حالات بمعتمدية منزل بوزلفة

-4 حالات بمعتمدية قرمبالية

-حالتان بمعتمدية حمام الغزاز

-حالتان بمعتمدية بوعرقوب

-حالة وحيدة بمعتمدية قليبية

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