نابل: حالتَا وفاة و114 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال يومي 4 و5 أفريل 2021، تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 462 تحليلا مخبريا .
كما تم تسجيل حالة وفاة يوم 6 أفريل الجاري لمواطنة عمرها 72 عاما من معتمدية نابل، كما تم تسجيل حالة وفاة يوم 2 أفريل الجاري وتم التبليغ عنها يوم 4 من الشهر نفسه لمواطنة عمرها 62 سنة من معتمدية منزل بوزلفة.
ويُقيم حاليا 38 مريضا بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة.
وتتوزع الإصابات المسجلة كما يلي:
-26 نابل
-17 الحمامات
-20 قليبية
-10 بني خيار
-9 قرمبالية
-9 منزل بوزلفة
-7 دار شعبان الفهري
-5 سليمان
-5 قربة
-1 بوعرقوب
- 1 الهوارية
-2 حمام الغزاز
-1 منزل التميم
-1 الميدة
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