نابل: حالتَا وفاة و114 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال يومي 4 و5 أفريل 2021، تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 462 تحليلا مخبريا .

كما تم تسجيل حالة وفاة يوم 6 أفريل الجاري لمواطنة عمرها 72 عاما من معتمدية نابل، كما تم تسجيل حالة وفاة يوم 2 أفريل الجاري وتم التبليغ عنها يوم 4 من الشهر نفسه لمواطنة عمرها 62 سنة من معتمدية منزل بوزلفة.

ويُقيم حاليا 38 مريضا بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة.

وتتوزع الإصابات المسجلة كما يلي:

-26 نابل

-17 الحمامات

-20 قليبية

-10 بني خيار

-9 قرمبالية

-9 منزل بوزلفة

-7 دار شعبان الفهري

-5 سليمان

-5 قربة

-1 بوعرقوب

- 1 الهوارية

-2 حمام الغزاز

-1 منزل التميم

-1 الميدة

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