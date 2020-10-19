نابل: حالتَا وفاة و76 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل في بلاغ لها مساء أمس الأحد، أنه تم بتاريخ 17 أكتوبر 2020 تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.

وتتوزع الإصابات الجديدة كما يلي:

– 16 نابل

-03 الحمامات

-10 بني خيار

- دار شعبان الفهري

-13 قربة

-03 قرمبالية

-08 بني خلاد

-07 منزل تميم

-03 قليبية

-06 منزل بوزلفة

-حالة واحدة بسليمان

-حالة واحدة ببوعرقوب

وارتفع بذلك عدد الذين مازالوا حاملين لفيروس كورونا ويخضعون للعزل الصحي إلى 1187 شخصا، مع تسجيل 47 حالة وفاة، و46 شخصا مقيما بالمؤسسات الاستشفائية.

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