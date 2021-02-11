نابل: حالتَا وفاة و92 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل في بلاغ لها، عن تسجيل حالتيْ وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 453 حالة وفاة.

وتعود حالتي الوفاة، لامرأة في العقد السابع من عمرها أصيلة معتمدية بني خلاد ورجل أصيل معتمدية نابل يبلغ من العمر 83 سنة، كما ارتفع مجموع الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة ليبلغ 15175 حالة.

كما تم تسجيل 92 إصابة محلية جديدة من جملة 339 تحليلا مخبريا، ويبلغ عدد المقيمين بالمؤسسات العمومية والخاصة بالجهة والذين تتطلب حالتهم الصحية رعاية طبية 80 حالة.

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