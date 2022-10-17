نابل: حجز كميات من البضائع المهربة بقيمة تناهز المليار

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بنابل إثر عمل استعلامي من ضبط كمية من المصوغ المهرب قدرت بـ9.5 كلغ من مادتي الذهب والفضة علاوة على مبلغ مالي قدر بـ49 ألف دينار مخفية على متن سيارة خفيفة لا يملك صاحبها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها.

وأعلنت الديوانة التونسية أنه تم تحرير محضر في الغرض وقدرت القيمة الجملية للمحجوز بـ754 ألف دينار .

وفي السياق ذاته، تمكنت الفرقة نفسها من ضبط كمية من القماش المهرب إثر عملية مداهمة لأحد المخازن بالجهة .

وتم تحرير محضر في الغرض وقدرت قيمة البضاعة المحجوزة بـ172 ألف دينار.

كما قامت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بقليبية إثر عمل استعلامي من ضبط سيارة خفيفة ذات ترقيم تونسي تحتوي على مبلغ مالي مهرب بقيمة 62 ألف دينار.

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