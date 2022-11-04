نابل: حجز 42 قنطارا من مادة الفارينة المدعمة

تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل من حجز 42 قنطارا من مادة الفارينة المدعمة لدى إحدى المخابز المصنفة بمنطقة قربة.

وقد أثبتت المعاينة الميدانية إخلال صاحب المخبزة بنسق التزويد وعن صنع ترويج الخبز المدعم بأوزان تقل عن الوزن القانوني.

وأكدت وزارة التجارة في بلاغ لها، أنه تم تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل الاخلال بتراتيب الدعم واستكمال بقية الاجراءات وفق ما تقتضيه التراتيب الجاري بها العمل.

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