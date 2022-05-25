نابل: حجز 6 طن من مادة السكر الأبيض

تمكن، عشية يوم الثلاثاء 24 من شهر ماي 2022، أعوان المراقبة الاقتصادية بنابل والأعوان التابعين لفرقة حرس المرور بمنطقة منزل تميم من حجز 06 طن من مادة السكر الابيض السائب حيث يتم نقلها دون فواتير تثبت مصدرها و وجهتها، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة.

هذا تولى الفريق المشترك تأمين المحجوز طبقا للإجراءات المعمول بها في الغرض بعد استشارة ممثل النيابة العمومية بنابل، على أن يتم تتبع صاحب البضاعة من أجل عدم الاستظهار بفواتير الشراء على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020.

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