نابل: حجز 82 طنا من البطاطا بأحد المخازن

تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل يوم الاثنين 12 سبتمبر 2022، من حجز 82 طنا من مادة البطاطا المعدة للاستهلاك بأحد المخازن بمنطقة دار علوش وذلك بعد ثبوت تعمد صاحب البضاعة التفريط فيها بالبيع بأسعار تفوق الأسعار القانونية المحددة وخارج المسالك القانونية.

وقد تم تحرير محضر بحث بسبب مسك منتوجات من أجل المضاربة والاحتكار على معني المرسوم عدد 10 لسنة 2020 و المرسوم عدد 47 لسنة 2022 المنقح للقانون عدد86 لسنة 1994 المتعلق بمسالك توزيع المنتوجات الفلاحية و الصيد البحري.

كما تم تأمين المحجوز لدى المعني بالأمر إلى أن يتم التصرف فيه طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.

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