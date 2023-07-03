نابل: منحرف يطعن شابا بسكين على مستوى الصدر ويرديه قتيلاً

أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الاثنين، عن تعرّض شاب (30 سنة) إلى عملية طعن على مستوى الصدر باستعمال آلة حادة (سكين) من قبل أحد المنحرفين بجهة نابل أدّت إلى وفاته.

وبعد إجراء جملة من التحريّات الفنية والميدانية أمكن للوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بنابل التعريف بهوية المظنون فيه ومكان تواجده حيث غادر المدينة في اتجاه ولاية صفاقس.

وبعد التنسيق مع النيابة العمومية تحولت الوحدات الأمنية المذكورة على عين المكان معية فريق تابع لإدارة الشرطة العدلية، وإدارة شرطة النجدة و مركز الأمن الوطني ببني خيار، أين أمكن ضبط المعني فجرا بأحد المنازل المهجورة بالجهة.

وبالتحري معه اعترف بارتكابه للجريمة المذكورة وذلك إثر خلافات سابقة مع الهالك وشقيقيه أين عمد إلى طعن أحدهما على مستوى الكتف والتوجه إلى الهالك بطعنة على مستوى الصدر أدّت إلى وفاته ثم لاذ بالفرار إلى منزل أحد أقربائه بولاية صفاقس قصد التحضير لعملية اجتياز الحدود البحرية خلسة.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بالمعني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه والأبحاث متواصلة وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.

كلمات البحث :صدر;منحرف;نابل