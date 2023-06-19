نابل والمنستير: إحباط 8 عمليات هجرة غير شرعية في ليلة واحدة

تمكنت المنطقة البحرية بنابل، في الليلة الفاصلة بين 17 و 18 جوان 2023 من إحباط 04 عمليات اجتياز وضبط 75 نفر تونسي من ضمنهم 02 إناث و 03 أطفال و حجز 03 زوراق مجهزين بـ04 محركات بحرية.

وتم التنسيق مع ممثل النيابة العمومية بالمكان الذي أذن باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني .

وفي سياق متصل، تمكنت الوحدات التابعة للمنطقة البحرية بالمنستير من احباط 4 عمليات اجتياز في الليلة الفاصلة بين يومي 17 و 18 جوان و ضبط عدد 64 مجتاز من ببنهم 26 جنسيات جنوب الصحراء (6 اناث) و عربي أجنبي و البقية تونسيين من بينهم 2 اناث. كما تم حجز الوسائل المستغلة و تعهد كل من فرقة الارشاد بصيادة وطبلبة والديماس بالمواضيع بعد استشارة النيابة العمومية بالمكان.

كلمات البحث :المنستير;نابل;هجرة غير شرعية