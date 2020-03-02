نابل: وضع 5 أشخاص قدموا على متن يخوت في الحجر الصحي

أعلن المدير الجهوي للصحة بنابل عادل حدادي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، بأنه تم أمس الأحد وضع 7 أشخاص من جنسيات مختلفة، قدموا على متن ثلاثة يخوت بمنطقة الحمامات الجنوبية، في الحجر الصحي.

وأشار المتحدث إلى أنّه تم السماح لاثنين منهم بالمغادرة بعد ان وقع التاكد من انهما قادمان من مالطا، التى لم يقع تسجيل اصابات فيها.

وأوضح حدادي بأنه تم إخضاع هؤلاء الأشخاص (من جنسيات ايطالية وافريقية) القادمين من ايطاليا، للفحوصات اللازمة، رغم انه لم تظهر عليهم علامات الاصابة بفيروس « كورونا »، ووضعهم تحت الحجر الصحي على متن اليخوت وهم محل متابعة يومية، على حد تعبيره.

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