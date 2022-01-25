نابل: 1021 إصابة جديدة بكورونا يوم أمس

سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل، بتاريخ 24 جانفي 2022، حالتي وفاة جديدتين بلغ بموجبهما مجموع الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة 1490 حالة.

وكشف مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، عمر السليمي، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 1021 إصابة جديدة بالفيروس إثر إجراء 2586 تحليلا مخبريا أي بنسبة تحاليل إيجابية تقدر بـ39.5 بالمائة، مبينا أن مجموع الحالات النشيطة ارتفع ليبلغ 10 آلاف و33 حالة.

وأشار السليمي في السياق ذاته، إلى ارتفاع عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة حيث بلغت نسبة استغلال اسرة الإنعاش 80 المائة بالقطاع العام و0 بالمائة بالقطاع الخاص في حين بلغت نسبة استغلال اسرة الاوكسيجين 21 بالمائة بالقطاع العام و33 بالمائة بالقطاع الخاص.

ويبلغ بذلك مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة بولاية نابل 62 ألفا و959 حالة من بينها 51 ألفا و436 حالة تجاوزت مرحلة نقل العدوى، حسب البروتوكول الصحي المعتمد.

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