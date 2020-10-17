نابل: 107 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل اليوم السبت 16 أكتوبر 2020، عن تسجيل 107 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين الحاملين للفيروس إلى 1182 مصاب.

وتتوزع الاصابات على معتمديات الجهة كالآتي :

-نابل 30

-الحمامات 21

-بني خيار 16

-دارشعبان الفهري 05

-قربة 22

-تاكلسة 01

-بني خلاد 03

-منزل تميم 01

-قليبية 03

-منزل بوزلفة 01

-سليمان 04.

كما ارتفع عدد الوفايات الى 45 وفاة وارتفع عدد المتعافين الى 1048 شخصا.

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