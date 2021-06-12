نابل: 131 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 11 جوان 2021، تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 577 تحليلا مخبريا.

كما تم تسجيل حالة وفاة لمواطن يبلغ من العمر 85 عاما من معتمدية بني خيار ليرتفع العدد الجملي للوفيات بالجهة إلى 754 شخصا.

وتتوزع أغلب الإصابات كما يلي:

-41 نابل

-39 الحمامات

-16 قليبية

-6 قرمبالية

-6 الهوارية

-11 سليمان

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