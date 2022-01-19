نابل: 1349 حالة نشطة مصابة بكورونا في الوسط المدرسي

أعلن مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، عمر السليمي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن مجموع الحالات النشيطة لفيروس « كورونا » المستجد بالمؤسسات التربوية بالجهة ارتفع ليبلغ إلى غاية أمس الثلاثاء 1349 حالة من بينها 1269 حالة مسجلة في صفوف التلاميذ و80 لدى الإطارات التربوية.

وكشف المصدر ذاته بأنه تم اقتراح غلق 58 مؤسسة تربوية بسبب تسجيل أكثر من 3 بؤر بها من بينها 7 مؤسسات تم اقتراح غلقها بتاريخ يوم امس الثلاثاء، فضلا عن اقتراح غلق 4 أقسام إضافية ليبلغ عدد الأقسام المقترح غلقها 23 قسما.

وأشار السليمي إلى أن المؤسسات التربوية التي تم اقتراح غلقها تتوزع على 20 مدرسة ابتدائية، و20 مدرسة إعدادية، و17 معهدا ثانويا ومبيت معهد ثانوي.

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