نابل: 136 إصابة نشطة بفيروس كورونا في الوسط المدرسي

أعلن مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة في نابل عمر السليمي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموع الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد بالمؤسسات التربوية بالجهة ارتفع الى 136 حالة وذلك على إثر تسجيل 71 إصابة جديدة خلال الأيّام الأربعة الفارطة.

وأضاف المصدر ذاته، بأن الإصابات تتوزّع على 120 تلميذا و16 إطارا تربويا، مبرزا انه تم اقتراح غلق 4 أقسام بكل من معهد خاص في نابل و مدرسة إعدادية عمومية في مدينة الحمامات ومدرسة إعدادية خاصة بقليبية ومعهد ثانوي في دار شعبان الفهري.

وأشار المسؤول بالإدارة الجهوية للصحة في نابل إلى اقتراح غلق مدرسة ابتدائية خاصة بالحمامات على إثر تسجيل 16 إصابة بها منها 14 إصابة موزعة على 5 أقسام وإصابة معلمين.

وبين في السياق ذاته، أن مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل سجلت بتاريخ اول امس الاحد 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وذلك على إثر القيام ب614 تحليلا مخبريا أي بنسبة تحاليل إيجابية تناهز 20 بالمائة.

وذكر السليمي بأن عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا بولاية نابل ارتفع إلى 1367 حالة من مجموع 52444 حالة إصابة مكتشفة منذ بداية الجائحة.

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