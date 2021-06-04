نابل: 141 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل مساء الخميس، أنه تم بتاريخ 2 جوان 2021، تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس « كورونا » على إثر إجراء 384 تحليلا مخبريا، فيما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية للتقصي حول الفيروس 37 بالمائة.

وقد ارتفع مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 21916 حالة من بينها 1224 حالة نشيطة أي ما تزال حاملة للفيروس، فيما بلغت عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة من بين المصابين بالفيروس 113 حالة إيواء.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل حالة وفاة جديدة تعود لامرأة أصيلة معتمدية منزل تميم تبلغ من العمر 68 عاما ليبلغ عدد الوفيات 732 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وتتوزع الإصابات المسجلة كما يلي:

-36 قليبية

-25 الحمامات

-23 نابل

-11 بني خيار

-10 قرمبالية

-10 منزل التميم

-8 بني خلاد

-6 قربة

-3 دار شعبان الفهري

-3 الهوارية

-3 سليمان

-1 تاكلسة

-1 الميدة

-1 منزل بوزلفة

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