نابل: 159 إصابة جديدة بكورونا يوم أمس

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 4 جوان 2021، تسجيل 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 448 تحليلا مخبريا، ليرتقع العدد الجملي للمصابين بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 22156 شخصا.

كما تم تسجيل حالتا وفاة بالفيروس، حالة يوم 4 جوان لمواطنة عمرها 49 عاما من معتمدية الحمامات وحالة ثانية يوم 3 جوان لمواطن عمره 73 عاما من معتمدية حمام لغزاز وتم التبليغ عنه يوم أمس.

وتتوزع أغلب الإصابات كما يلي:

-35 بني خلاد

-29 الحمامات

-28 نابل

-14 بني خيار

-11 قليبية

-8 الهوارية

-15 سليمان

-6 دار شعبان الفهري

-5 قربة

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