نابل: 163 اصابة جديدة بفيروس كورونا‎

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 30 أكتوبر 2020، تسجيل 163 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية ليرتفع عدد الأشخاص الذين لازالوا حاملين للفيروس 1394 شخصا فيما تم تسجيل 2202حالة شفاء الى حد الان ممن أصيبوا بكوفيد-19 .

وتتوزع الإصابات الأخيرة المسجلة كما يلي:

- 42 حالة بمعتمدية نابل

-30 حالة بمعتمدية الحمامات

-42 حالة بمعتمدية بني خيار

- 19 حالة بدار شعبان الفهري

-19 حالة بقربة

-12 حالة بسليمان

- 3 حالات بمعتمدية الهوارية

-3 حالات ببوعرقوب

-4 حالات بقرمبالية

- 5 حالات ببني خلاد

- 6 حالات بمنزل تميم

-6 حالات بقليبية

-2 حالات بمنزل بوزلفة

- 5 حالات بقربة

-حالة ببني خلاد

-حالة بمنزل تميم.

و ارتفع عدد المقيمين بالمؤسسات الاستشفائية ليبلغ 68 حالة في حين بلغ عدد الوفيات منذ انطلاق الجائحة79حالة وبلغ العدد الجملي للمصابين منذ بداية الجائحة 3651مصابا بولاية نابل وتماثل 152 شخصا للشفاء خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

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