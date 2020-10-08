نابل: 2 وفيات و209 إصابة جديدة بكورونا

أعلن مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن نتائج التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها يومي 5 و6 أكتوبر الجاري بالجهة لتقصي فيروس كورونا والبالغ عدها 682 تحليلا أسفرت عن تسجيل 209 حالات إصابة محلية جديدة.

كما سجلت ولاية نابل اليوم حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة وإلى غاية اليوم إلى 24 حالة وفاة.

وأوضح السليمي بأن الحالة الأولى تعود لرجل سبعيني أصيل معتمدية منزل تميم يعاني من قصور كلوي وتعود حالة الوفاة الثانية إلى رجل أصيل معتمدية نابل يبلغ من العمر 84 سنة توفي في إحدى المصحات الخاصة بالجهة.

وتتوزع الإصابات الجديدة كما يلي:

- 68 حالة بمعتمدية نابل

-32 حالة بالحمامات

32 حالة ببني خيار

-حالة بمعتمدية قربة

- 22 حالة في دار شعبان الفهري

-9 حالات في سليمان

- 7 حالات في قرمبالية

- 5 حالات في منزل بوزلفة

-3 حالات بمعتمدية قليبية

-حالتان في بني خلاد

-حالة بالميدة

-حالة بمنزل تميم

-حالة ببوعرقوب.

وبين المتحدث بأن العدد الجملي للاصابات في ولاية نابل بلغ 1377 حالة من بينها 805 حالات ما تزال حاملة للفيروس.

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