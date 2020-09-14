نابل: 206 حالة ما تزال حاملة لفيروس كورونا

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61 حالة إصابة مازالت حاملة لفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، أنه بتاريخ 05 جوان 2020، تمّ إجراء 503 تحليلا م ...

وزارة الصحة تُؤكد عدم تسجيل حالات مشتبهة أو مؤكدة حاملة لفيروس كورونا أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه إلى حدود اليوم وتحديدا على الساعة 11. ...

ارتفاع وفيات كورونا في تونس إلى 63 شخصا أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في تونس إلى ...

كورونا: 64 إصابة جديدة في تونس بينها 60 حالة محلية أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 21 أوت 2020 إجراء 1699 تح ...