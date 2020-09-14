نابل: 206 حالة ما تزال حاملة لفيروس كورونا

اخر تحديث : 14/09/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

ولاية نابل

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل أنه بتاريخ 13 سبتمبر 2020، ما تزال 206 حالة حاملة لفيروس كورونا، من جملة 273 إصابة مسجلة منذ بداية الجائحة.
وبلغ عدد المتماثلين للشفاء 66 شخصا، مقابل حالة وفاة وحيدة.
كما يبلغ عدد الخاضعين للحجر الصحي الإجباري بالمنزل بولاية نابل ومحل متابعة 201 شخصا، فيما يخضع للحجر الصحي الإجباري بمراكز الحجر الصحي 4 أشخاص، و4 حالات مقيمة بالمستشفيات.


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