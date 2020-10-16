نابل: 216 إصابة جديدة بكورونا خلال يومين

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل مساء اليوم الجمعة، أن نتائج التحاليل المخبرية المجراة يومي 14 و15 أكتوبر 2020 كشفت عن تسجيل 216 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتتوزع الإصابات على معتمديات الجهة كالآتي :

نابل 62، الحمامات 38، بني خيار 23، دارشعبان الفهري 13، قربة 21، الميدة 01

بني خلاد 17، قرمبالية 20، منزل تميم 02، قليبية 03، منزل بوزلفة 08 ، سليمان 05، بوعرقوب 03 .

كما ارتفع عدد الوفايات بالجهة الى 42 وفاة من بينها 41 وفاة منذ تاريخ فتح الحدود.

كما ارتفع عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات الى 41 مصابا بفيروس كورونا .

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