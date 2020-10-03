نابل: 22 قرار غلق مؤقت لفضاءات و محلات مفتوحة للعموم

أعلنت ولاية نابل اليوم السبت، أن الوالي أصدر خلال العشرة الايام الفارطة 22 قرار غلق مؤقت لفضاءات و محلات مفتوحة للعموم، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين من خلال خاصة تطبيق مقتضيات البروتوكول الصحي بمختلف هذه الفضاءات و المحلات أو بسبب إصابة البعض من العاملين بها بكوفيد-19 .
وفيما يلي القرارات المتخذة:
1- قرارات غلق مؤقت لفضاءات الطفولة المبكرة.
2- قرار غلق مؤقت لمحل بيع اللحوم الحمراء و الدواجن.
3- قرار غلق مؤقت لمقهى.
4- قرار غلق مؤقت لمخبزة.
5- قرار غلق مؤقت لقاعات حلاقة
6- قرار غلق مؤقت لحمام
7- قرار غلق مؤقت لكتاتيب بالجوامع
8- قرار غلق مؤقت للمدرسة الإبتدائية طريق الشاطئ قليبية.
9- قرار غلق مؤقت لمصانع ببني خلاد و قربة.
و ستتواصل حملات متابعة مدى إحترام مختلف المحلات و الفضاءات المفتوحة للعموم لفرض تطبيق البروتوكول الصحي حفاظا على سلامة المواطنين.
ودعا والي الجهة بالمناسبة جميع المواطنين للتقيد بالإجراءات الوقائية و البروتوكولات الصحية حفاظا على سلامة الجميع.
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