نابل: 22 قرار غلق مؤقت لفضاءات و محلات مفتوحة للعموم

أعلنت ولاية نابل اليوم السبت، أن الوالي أصدر خلال العشرة الايام الفارطة 22 قرار غلق مؤقت لفضاءات و محلات مفتوحة للعموم، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين من خلال خاصة تطبيق مقتضيات البروتوكول الصحي بمختلف هذه الفضاءات و المحلات أو بسبب إصابة البعض من العاملين بها بكوفيد-19 .

وفيما يلي القرارات المتخذة:

1- قرارات غلق مؤقت لفضاءات الطفولة المبكرة.

2- قرار غلق مؤقت لمحل بيع اللحوم الحمراء و الدواجن.

3- قرار غلق مؤقت لمقهى.

4- قرار غلق مؤقت لمخبزة.

5- قرار غلق مؤقت لقاعات حلاقة

6- قرار غلق مؤقت لحمام

7- قرار غلق مؤقت لكتاتيب بالجوامع

8- قرار غلق مؤقت للمدرسة الإبتدائية طريق الشاطئ قليبية.

9- قرار غلق مؤقت لمصانع ببني خلاد و قربة.

و ستتواصل حملات متابعة مدى إحترام مختلف المحلات و الفضاءات المفتوحة للعموم لفرض تطبيق البروتوكول الصحي حفاظا على سلامة المواطنين.

ودعا والي الجهة بالمناسبة جميع المواطنين للتقيد بالإجراءات الوقائية و البروتوكولات الصحية حفاظا على سلامة الجميع.

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