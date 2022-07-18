نابل: 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المديرة الجهوية للصحة بنابل سهيلة العوني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أنّ مصالحها سجّلت بتاريخ أول أمس السبت، 224 إصابة جديدة بفيروس « كورونا » المستجد وذلك إثر القيام بـ499 تحليلا مخبريا أي بنسبة تحاليل إيجابية قدرت 44.9 بالمائة.

وقالت المديرة الجهوية للصحة إنه تم خلال الفترة المتراوحة بين 3 و16 جويلية الحالي، تسجيل 17 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس « كورونا »، داعية الى ضرورة التقيد بإجراءات البروتوكول الصحي ومنها بالخصوص ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين للحد من انتشار العدوى.

كما شدّدت المتحدثة على ضرورة استكمال عملية التلقيح لتعزيز المناعة وتجنب مخالطة الاخرين عند ظهور أعراض الإصابة بالفيروس.

وأوصت المديرة الجهوية للصحة الحجيج باحترام الحجر الصحي عند العودة الى أرض الوطن لفترة لا تقل عن 7 أيام من تاريخ الوصول مع مواصلة الاحتياطات الوقائية.

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